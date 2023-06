M5s in piazza a Roma contro precariato e diseguaglianze, Conte: "Gente comune protagonista della nostra protesta"

Giuseppe Conte : "I protagonisti sono cittadini comuni portatori di un disagio economico e sociale che il governo non vede". Dopo aver sentito al telefono il leader M5s, anche Schlein ha deciso di aderire alla manifestazione annunciando una mobilitazione comune da lunedì in vista di un fronte "compatto" tra le opposizioni. In piazza anche il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.

Conte: "Questione vitale per tutti gli italiani" "Non è una battaglia del Movimento 5 stelle - chiarisce Conte in un'intervista al Tg1 -. E' una questione vitale per tutti i cittadini italiani, per tutti coloro che sono sottopagati con paghe da fame, per coloro che sono alle prese con il caro-mutui, caro-affitti, caro-vita. Con un governo che è sordo a tutto questo e concentrato in investimenti in armi e munizioni".

Schlein: "Mobilitarci sulla nostra agenda" Inizialmente sembrava che Schlein non avrebbe partecipato alla manifestazione ma la segretaria dem ha cambiato idea dopo aver sentito al telefono Conte e ha deciso di essere presente con un saluto, secondo fonti del Nazareno. "Da lunedì chiederemo a questa comunità di mobilitarci in modo forte sulla nostra agenda, che altrimenti rischia di non passare" e dare "forza e gambe alle nostre proposte" che potrebbero rischiare "di non arrivare", ha detto al seminario "Ritorno al futuro per una nuova idea di partito" a Bologna. La leader dem ritiene che si debba puntare al "green deal europeo: mentre vediamo un attivismo da quella parte, deve esserci un attivismo nostro. Abbiamo tanto da dire e da condividere con le altre forze democratiche ed ecologiste".