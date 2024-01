Recensioni online, incubo di negozi e ristoranti | Santanchè: "Il governo deve intervenire"

Come funziona "il mercato" delle recensioni - Su Google basta scrivere "comprare recensioni online" e si apre un mondo. Decine di siti di brokeraggio di finte recensioni che offrono pacchetti a pagamento con tariffe competitive tra di loro. Qualche esempio di costo: dieci recensioni positive su Google a 127 euro, 100 a 997 euro, poi, scrive "Il Messaggero", c'è anche uno sconto quantità se riempiamo il carrello. Sui social poi le tariffe sono decisamente più vantaggiose: 10 recensioni su Facebook costano 79 euro, invece su Instagram per portare a casa un migliaio di follower ne bastano 15. Inoltre in vendita online c'è anche la possibilità di screditare i rivali, l'importante è farlo con "discrezione". Su un sito di compravendita si legge: "Possiamo aggiungere recensioni a 1 stella, ma questa sarà parte di una campagna che dovrà ricomprendere almeno il 90% di recensioni positive". Insomma vada anche per gli attacchi all'avversario, l'importante è che siano ben nascosti.

Il boom delle finte recensioni - Il fenomeno della compravendita di recensioni online non è nuovissimo ma oggi sta raggiungendo proporzioni allarmanti. Secondo il collettivo di tutela dei consumatori americani PIRG, scrive ancora Il Messaggero, il 40% dei feedback che leggiamo online è completamente inventato. Nel 2021 era il 4%, cioè dieci volte meno. È un problema enorme in un mercato digitale dove oltre il 90% degli utenti si affida al passaparola del web per scegliere cosa comprare e quali attività frequentare. Solo nel 2022, Google afferma di aver rimosso 115 milioni di recensioni fittizie, Tripadvisor 1,3 milioni, Trustpilot 2,7 milioni. A subire di più l'impatto dei commenti sono le piccole attività, assediate dai competitor che sempre più si affidano alla compravendita di finte recensioni per costruire o demolire la web reputation intorno alla quale gira quasi tutto l'indotto dei clienti.

Gli strumenti esistenti - Al momento, dunque, per stessa ammissione del ministro Santanchè, non c'è ancora una soluzione: "Voglio fare prima un tavolo con le associazioni di categoria - ha detto - . È arrivato il momento di individuare lo strumento migliore per intervenire". Quello che esiste è il controllo dell'Antitrust e il codice penale (che per questa fattispecie integra i reati di sostituzione di persona e di diffamazione). Ma resta il problema più grande, quello dell'individuazione dei soggetti responsabili. "A me piacerebbe leggere una recensione sapendo se effettivamente quella persona è andata a dormire in quell'hotel o ha mangiato in quel ristorante e sapere chi è", ha spiegato ancora il ministro.