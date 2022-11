Rave, Giorgia Meloni: "Rivendico la norma, non negheremo diritto a esprimere dissenso"

Leggi Anche Rave, i dubbi di costituzionalisti e giuristi sul decreto del governo

"Le strumentalizzazioni sul diritto a manifestare lasciano il tempo che trovano, ma vorrei rassicurare i cittadini che non negheremo a nessuno di esprimere il dissenso", scrive Giorgia Meloni su Facebook.

"Ho letto diverse dichiarazioni da parte di esponenti dell'opposizione in merito alle misure prese in Consiglio dei Ministri sui cosiddetti rave party abusivi. "Abbiamo dimostrato - conclude la Meloni - che se lo Stato c'è, può garantire ai cittadini di vivere in una Nazione più sicura e che anche in passato si sarebbero potuti arginare episodi simili. Infine, vorrei ringraziare le Forze dell'Ordine che hanno gestito in modo ordinato e in piena sicurezza lo sgombero del capannone a Modena".

Mollicone (FdI): "Dl si può applicare ai palazzi occupati" - Sull'argomento è intervenuto anche il deputato Fdl Federico Mollicone. "Questa norma può essere applicata giustamente ai palazzi occupati pubblici o privati come accade a Roma, capitale d'Italia del sindaco Gualtieri, penso al centro storico, all'Esquilino, dove c'è lo Spin Lab, dove facevano le feste di Capodanno a pagamento, per lucro, senza misure di sicurezza, tre piani sotto terra", ha detto a La7.

Che cosa è successo a Modena - Centinaia di giovani, forse 3mila, per Halloween si sono radunati in un capannone a due passi dal casello sull'A1. La festa è stata interrotta dall'intervento delle forze dell'ordine su ordine del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Dopo la conclusione senza disordini del rave party sono arrivate le denunce per i 14 organizzatori dell'evento. Le autorità hanno sequestrato anche il sistema audio utilizzato nel capannone per oltre 100 pezzi e per un valore stimato di almeno 150mila euro.