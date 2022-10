Predappio, Piantedosi: "Raduno diverso da rave di Modena"

Meloni: "Predappio politicamente distante da me" - La manifestazione di Predappio "politicamente è una cosa distante da me in maniera molto significativa", ha spiegato in conferenza stampa la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il rave party di Modena - Alla fine ha vinto la mediazione e a metà mattina di lunedì si è concluso il rave party che proseguiva da sabato sera in un capannone a nord di Modena. La festa "Witchtek" doveva durare fino a martedì. Polizia e carabinieri sono intervenuti per eseguire il sequestro dell'immobile e gli occupanti hanno via via lasciato l'edificio senza disordini. Gli organizzatori hanno ripulito il capannone, altri sono rimasti accampati nei dintorni. Identificate circa mille persone e 150 veicoli.