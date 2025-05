Ponte sullo Stretto, Salvini: "Con il Colle interlocuzione diretta"

"L'interlocuzione con il Quirinale è diretta". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso del Festival dell'Economia di Trento, a chi gli chiedeva se fosse previsto a stretto giro un dialogo con il Colle dopo la vicenda dei controlli antimafia relativi al Ponte sullo Stretto. "A giorni inizia il percorso in aula del decreto infrastrutture e il mio obiettivo - ha sottolineato - è che ci sia rigore assoluto. Il Parlamento troverà la formula per garantire che ci sia la trasparenza e il controllo. Ricordo che è un ponte non ancora partito. È la prima volta che c'è un'opera indagata prima che inizi".