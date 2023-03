Pd, l'appello di Schlein al popolo delle primarie: "Iscrivetevi"

Entrate a far parte di questa comunità democratica". La prima donna a capo del Partito democratico ha annunciato la riapertura della campagna di tesseramento : "Lunedì, subito dopo la vittoria, avevo già annunciato che avremmo riaperto prima possibile. Ho il piacere di annunciare che il tesseramento è attivo online sul sito e stiamo già lavorando con i circoli per poter andare su tutto il territorio".

"Nessun rischio di scissione" Parlando a "Che tempo che fa", Schlein ha smentito le voci su rischi di scissione interna. "Assolutamente no, non vedo tali rischi. Lavoreremo per tenere unito il partito senza rinunciare a una direzione chiara".

"Superare la cooptazione e rimescolare le culture" Per la numero uno dem, bisogna poi "superare la cooptazione e rimescolare le culture" che stanno alla base del Pd.

"Nessuna tolleranza per le violenze" "Esprimo la totale non accettazione e condanna dei fenomeni di violenza che continuiamo a vedere

anche a Torino", ha poi dichiarato Elly Schlein. "Non ci può essere alcuna accettazione e tolleranza, tutta la mia solidarietà alle sedi, non solo

diplomatiche e consolari, che hanno subito attacchi. Bisogna tenere chiara la difesa dei principi di democrazia e pluralismo, non possiamo arretrare di un centimetro".