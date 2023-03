Pd, Schlein incontra Bonaccini: assicurare l'unità per una nuova fase

La neo segretaria del Pd Elly Schlein ha incontrato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, uscito sconfitto alla primarie dem.

"Ci siamo trovati nella necessità di assicurare la massima unitarietà all'avvio di questa fase nuova per il partito democratico. Oggi abbiamo avviato un confronto che proseguirà in questi giorni", ha affermato la leader. "L'interesse comune è proprio quello di lavorare insieme sul rilancio di questo partito e sulle prossime sfide che ci aspettano - ha sottolineato -. Per le forme e i modi ci ragioneremo insieme. Intanto per noi era importante ritrovarci su questo spirito unitario".