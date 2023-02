Elly Schlein, da Chiara Gribaudo a Michela Di Biase: i nomi in lizza per la nuova segreteria Pd

Con la vittoria di Elly Schein come nuova segretaria del partito democratico (si tratta della prima donna alla guida di via Nazareno), ci saranno cambiamenti nel direttivo, oltre che nelle caselle importanti in Parlamento.

Tra i vari nomi in lizza, vicini alla nuova leader, tanti quelli in rosa come Chiara Gribaudo, Chiara Braga, Michela Di Biase (moglie dell'ex ministro Franceschini), ma anche l'ex sardina Mattia Santori. Vediamo come e quali sono i nuovi possibili volti della squadra della Schlein.