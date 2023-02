Elly Schlein vince le primarie: è il nuovo segretario del Pd

Battuto Stefano Bonaccini: "Mi metto a disposizione per dare una mano". Ai gazebo si sono presentati un milione di persone. Per la prima volta il voto al gazebo ribalta quello degli iscritti

Un milione di persone si sono recate ai gazebo e fatto una scelta molto netta. Sconfitto l'altro candidato Stefano Bonaccini che ha anticipato l'esito del voto e ammesso la sconfitta: "Un applauso a Elly Schlein, in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume alla guida del partito".

Schlein supera il 53% Elly Schlein è la nuova segretaria Pd, anche se i dati definitivi verranno comunicati lunedì mattina. Quando lo scrutinio ha raggiunto ormai l'80% delle schede la deputata democratica è al 53,8%, contro il 46,3% di Stefano Bonaccini che tra gli iscritti aveva invece raggiunto il 52,8% a fronte del 34,8% della sfidante. Un dato clamoroso perché è la prima volta che il voto dei gazebo, al quale partecipa anche chi non ha la tessera Pd, ribalta quello degli iscritti. Le primarie, peraltro, raccontano un partito diviso in due, il centro-nord schierato con la Schlein e il sud e le isole con Bonaccini.

Bonaccini: "Ha prevalso Schlein, ora grande responsabilità" "La prima cosa che chiedo è mandare un applauso a Elly Schlein, l'ho sentita e le ho fatto i complimenti, in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume alla guida del partito. Ha prevalso Elly e io sono a disposizione per dare una mano". Lo ha detto Stefano Bonaccini, al suo arrivo al comitato elettorale a Casalecchio di Reno anticipando l'esito finale dello scrutinio e ammettendo la sconfitta. "Da domani tutti dobbiamo dare una mano per il rilancio del Pd, sentiamo la responsabilità di metterci a disposizione, dobbiamo dare una mano a Elly. Io l'ho sempre detto: se avessi vinto avrei chiesto ad Elly di darmi una mano, ha prevalso Elly e senza chiedere nulla per me sono pronto a dare una mano". "Adesso Elly - ha detto ancora Bonaccini - ha una grande responsabilità e tocca a lei indicare la strada e farlo insieme a tutti coloro che saranno disponibili. E' la prima volta che gli elettori danno un esito diverso, sono le regole che ci siamo scelti e le regole che ci scegliamo vanno sempre difese".

Letta: auguri a Schlein, riuscirà dove io non ce l'ho fatta "Auguri ad Elly Schlein segreteria del #Pd. Riuscirà laddove io non ce l'ho fatta. Complimenti a Stefano Bonaccini per tutto, anche per le parole di stasera. Grazie infinite alle migliaia di volontari che hanno reso possibile questo successo di democrazia e partecipazione". Lo scrive su Twitter il segretario uscente Enrico Letta.



Chi è Elly Schlein, la biografia Elena Ethel Schlein è nata nel 1985 nel canton Ticino, in Svizzera, figlia di due professori universitari: il padre è un politologo americano discendente di una famiglia ebraica askhenazita proveniente dall'odierna Ucraina, la madre è una giurista, figlia di Agostino Viviani, avvocato antifascista, senese della Pantera, e senatore del Partito Socialista negli anni settanta. Ha due fratelli più grandi, Benjamin che insegna matematica all'Università di Zurigo e Susanna, diplomatica all'ambasciata di Atene, recentemente vittima di un attentato anarchico. Dopo la maturità conseguita a Lugano si è trasferita nel paese d'origine della madre, a Bologna, dove ha studiato prima al Dams, poi a giurisprudenza dove si è laureata con una tesi sulla rappresentazione dei migranti in carcere. Prima di dedicarsi alla politica attiva in Italia ha partecipato, come volontaria, alle due campagne che hanno portato all'elezione alla presidenza degli Stati Uniti di Barack Obama. Riservatissima sulla sua vita privata, qualche hanno fa in un'intervista televisiva disse "di aver amato molti uomini e molte donne" Ha una compagna che, dice, "non è un personaggio pubblico e non vuole diventarlo". E' appassionata di cinema, assidua frequentatrice del festival di Locarno, ha collaborato a un documentario che ha vinto il David di Donatello. E' anche molto appassionata di musica: suona la chitarra ed è una cultrice del festival di Sanremo.