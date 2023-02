Primarie Pd, seggi aperti fino alle 20: sfida Bonaccini-Schlein per la segreteria

Voto online e all'estero

Il voto online è permesso soltanto alle persone impossibilitate ad andare presso i gazebo (per esempio malati o disabili) e alle persone residenti in zone disagiate distanti dai seggi. Per votare online era necessario produrre un'autocertificazione e pre-registrarsi sull'apposita piattaforma web dedicata, compilando il modulo con i dati richiesti entro il 18 febbraio. Il voto online avverrà sull’apposita piattaforma web, previo accesso tramite Spid. Per quanto riguarda i cittadini residenti o domiciliati all'estero possono votare attraverso la piattaforma online oppure, laddove presenti, presso i gazebo che si troveranno sul territorio di competenza. Capitolo fuorisede: Era possibile pre-iscriversi fino al 22 febbraio per votare fuori dal Comune di residenza. Gli elettori ammessi saranno 12.735.