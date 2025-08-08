Parlamento chiuso per ferie, stop di un mese per deputati e senatori

Ci sono poi anche riforme più "fresche" ma destinate a concretizzarsi in tempi più brevi: si pensi in questo senso al progetto cosiddetto di "Roma Capitale", che punta a dare potestà legislativa e autonomia finanziaria alla Città eterna. Pochi giorni fa l'ok del Consiglio dei ministri, cui seguirà in autunno un confronto che si preannuncia non troppo serrato alla Camera (dove anche il PD aveva presentato una proposta non troppo dissimile).Vede il traguardo anche la legge che introduce il reato di femminicidio (punendolo con l'ergastolo): manca solo l'ok della Camera, ma ci sono i presupposti per un voto unanime come quello già incassato in Senato. Occhio poi a due ddl: quello sulla rateizzazione delle cartelle esattoriali (la "rottamazione 5") voluto dalla Lega e quello sulla caccia, già subissato di emendamenti dalle opposizioni. C'è infine ancora da giocare la partita sul fine-vita, che è stata ritardata alla ripresa dei lavori con un accordo bipartisan, dopo che il disegno di legge sul suicidio medicalmente assistito è stato tenuto in congelatore per mesi al Senato.