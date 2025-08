L'Aula del Senato ha dato il via libera, con un voto per alzata di mano, al decreto sport. Il testo, modificato a Palazzo Madama con lo stralcio dell'articolo sull'inserimento della società Sport e Salute nella gestione dei grandi eventi sportivi e di altri due commi sulla commissione per il controllo dei conti delle società sportive professionistiche di calcio e basket, torna alla Camera per la terza lettura.