Palazzo Chigi: incontro Meloni-Macron su migranti e priorità economiche

Verso il Consiglio Ue di Granada

Dopo le esequie del presidente emerito, i due leader hanno lasciato a piedi Palazzo Montecitorio attraversando insieme piazza Colonna per entrare nella sede del governo italiano. Meloni e Macron hanno discusso sulla gestione del fenomeno migratorio e sulle problematiche economiche Ue in vista del vertice "Med 9" di venerdì a Malta e del Consiglio europeo informale della settimana prossima a Granada, in Spagna. L'importante faccia a faccia arriva a breve distanza dalla dura lettera del premier italiano a Scholz sul finanziamento tedesco alle ong che operano in Italia.