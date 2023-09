Migranti, Meloni a Scholz: "Con ong in mare più partenze e rischio tragedie"

Sul tema migranti, Giorgia Meloni si è detta "stupita" che "la Germania, in modo non coordinato con il governo italiano, avrebbe deciso di sostenere con fondi rilevanti le ong impegnate nell'accoglienza di irregolari sul territorio italiano e in salvataggi nel Mediterraneo".

In una lettera indirizzata al cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier aggiunge: "E' ampiamente noto che la presenza in mare delle imbarcazioni delle ong ha un effetto diretto di moltiplicazione delle partenze di imbarcazioni precarie che risulta non solo in ulteriore aggravio per l'Italia, ma allo stesso tempo incrementa il rischio di nuove tragedie in mare".