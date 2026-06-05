Nucleare, ora l'obbiettivo è accendere i reattori entro il 2034: cosa cambia con il sì alla Camera

Il Governo grazie alla legge delega potrà disciplinare la produzione di "energia nucleare sostenibile", cioè la produzione di idrogeno ma anche la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare. E non solo: nel provvedimento rientrano anche la ricerca e lo sviluppo con l'utilizzo dell’energia da fusione. L'obiettivo, come ha spiegato il ministro Fratin in un'intervista al Corriere parte da dato di fatto: "Oggi non siamo autonomi in fatto di energia: prendiamo il 15-20% dall’estero e prevalentemente dal nucleare francese. E i tempi che stiamo vivendo insegnano che bisogna guardare al futuro prima che ci travolga. Per poter produrre nella metà del prossimo decennio bisogna approntare gli strumenti oggi".