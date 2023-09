Migranti, Tajani: "Situazione esplosiva? No, è già esplosa"

L'emergenza migranti "non è una situazione esplosiva, è già esplosa".

Ad affermarlo è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo alla stampa al consolato di New York. Tajani spiega poi che intende portare la questione all'assemblea generale dell'Onu. "Uno spostamento di milioni e milioni di persone - dice - e non ci sono muri che tengano: guardate alla storia delle invasioni barbariche, non vennero fermate dall'esercito romano, l'esercito più forte della storia militare".