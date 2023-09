Migranti, Tajani: "Porterò il tema all'attenzione dell'Onu" 

"Sono in partenza per New York per partecipare all'Assemblea delle Nazioni Unite.

Lì, come farà poi il presidente del Consiglio, porrò il problema dell'immigrazione. La questione Africa non può essere risolta soltanto dall'Italia. Non basta neanche l'intervento dell'Unione europea, seppur necessario. Serve il coinvolgimento delle Nazioni Unite, perché c'è un clima veramente difficile in tutto il Sahel e i flussi migratori sono destinati ad aumentare se non ci sarà un'azione congiunta". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un video diffuso sui social.