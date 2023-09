A Pontida si è tenuto il tradizionale raduno della Lega.

"Siamo in 100mila", hanno fatto sapere fonti del Carroccio. Il leader Matteo Salvini dal palco ha assicurato: "Io qua e Giorgia (Meloni, ndr) a Lampedusa siamo la sintesi di uno stesso obiettivo e destino comune. Non riusciranno a dividerci, abbiamo culture e senso di militanza diverso ma il centrodestra unito vince". Poi ha lanciato l'intervento di Marine Le Pen. "È un'emozione averla sul palco. È un'alleata ma è soprattutto un'amica nei momenti di gioia e di difficoltà", ha dichiarato il vicepremier. "Voi in Italia e noi in Francia siamo impegnati nella stessa lotta, la lotta per le nostre libertà, per i nostri popoli, per le nostre patrie", ha affermato la presidente del Rassemblement National.