Lega, Salvini: Le Pen rappresenta l'Europa che vogliamo

No Ppe a Le Pen? Chi esclude dà Ue in mano a Pse

"Chi esclude qualcuno dà in mano l'Europa ai socialisti" ha detto il leader della Lega sulla chiusura del Ppe a qualsiasi ipotesi di alleanza in Europa con la destra e in particolare con il Rassemblement National di Marine Le Pen.

"Chiunque dirà di no a pezzi di centrodestra in Europa aprirà la strada alla vittoria dei socialisti. E quindi gli stessi popolari dovranno decidere se governare ancora con i socialisti o se vogliono costruire un centrodestra. Io non dico di no a nessuno, chi dice di no vuol dire che ha intenzione di governare con i socialisti. La Lega al governo con la sinistra in Europa non ci andrà mai".