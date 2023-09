Salvini: "Berlino paga le Ong per portare migranti in Italia"

Per Matteo Salvini "ci sono istituzioni tedesche che danno milioni di euro a Ong tedesche per portare i migranti in Italia.

E' un fatto". Intervenendo a "Stasera Italia" su Rete 4 il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha anche attaccato la scelta della Bce di alzare i tassi di interesse. "La Bce fregandosene delle difficoltà economiche delle famiglie e delle imprese - ha detto - aumenta il costo del denaro. Lagarde vive su Marte".