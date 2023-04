Migranti, stop alla protezione speciale alla prova del voto: decreto in Senato senza il sì della Commissione

Il decreto migranti approda in Senato senza il "sì" da parte della Commissione Affari Costituzionali.

Dopo giorni di discussione, il testo licenziato dal Cdm dopo la tragedia di Cutro arriverà in Aula senza un relatore. La maggioranza dovrà esaminare uno a uno i quasi 350 emendamenti delle opposizioni e il sub-emendamento del governo in giornata, altrimenti tutte le proposte di modifica dovranno essere ripresentate direttamente in Aula a firma dei capigruppo. L'iter non smuove però l'esecutivo dal suo intento: abolire la protezione speciale per i migranti che arrivano in Italia e che non posseggono i requisiti per ottenere l'asilo politico o la protezione sussidiaria.