Mattarella in Polonia: "Se l'Ucraina fosse lasciata alla mercé dell'aggressione russa, altre ne seguirebbero"

Secondo il presidente Sergio Mattarella, "se l'Ucraina fosse lasciata alla mercé dell'aggressione russa, altre ne seguirebbero".

In visita in Polonia, dopo aver incontrato il presidente Duda Mattarella ha spiegato che l'Italia è "in piena sintonia con Varsavia sul fatto che vada dato sostegno a Kiev fino a quando sarà necessario". Mattarella ha anche spiegato che "in gioco ci sono i valori della libertà e della democrazia", gli stessi "per difendere i quali è nata l'Unione europea". Il presidente della Repubblica ha quindi nuovamente espresso il proprio sdegno "per i comportamenti disumani delle truppe russe".