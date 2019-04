Migranti, Salvini: chi parte dalla Libia non è rifugiato, i porti restano chiusi

"I porti italiani restano chiusi. Chiunque parta dalla Libia non può essere ritenuto un rifugiato, non con me ministro del'Interno". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini. "Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi emergenza anche perché finora non ci sono state le centinaia di migliaia di sbarchi a cui gli italiani erano abituati negli anni passati", ha precisato Salvini riferendosi al possibile arrivo dalla Libia di 800mila migranti.