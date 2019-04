Crisi in Libia, Sarraj: "800mila migranti pronti a raggiungere l'Italia"

"Haftar bombarrda gli ospedali" - Intervistato dal Corriere della Sera, Sarraj invita con forza a non mandare aiuti al generale Haftar: "Dice che sta attaccando i terroristi ma qui ci sono solo civili, sta bombardando anche ospedali e ambulanze", ha detto. Dal suo ufficio di Tripoli, Sarraj ribadisce che "questa è una vera e propria guerra contro di noi, una guerra che ci è stata imposta".



La salvezza dei civili - Il premier del governo di Salvezza nazionale sottolinea come le sue forze armate si staino solo difendendo dall'atto do aggression edi Haftar: "Noi difenderemo le nostre città, la guerra è ancora aperta e i combattimenti continuano. Noi ci auguriamo che la comunità internazionale operi al più presto per la salvezza dei civili", ha detto al Corriere.



Ringraziamento all'Italia - Il premier ha poi ringraziato l'Italia per la sua mediazione e per aver tenuto aperta e funzionante l'ambasciata di Tripoli.



Anche l'Onu contro Haftar - Intanto una prima risposta internazionale arriva dall'Onu: "Khalifa Haftar non sta compiendo un'operazione anti-terrorismo, ma un colpo di Stato", ha detto l'inviato speciale dell'Onu in Libia, Ghassan Salamè, al programma radiofonico "R4" della BBC.