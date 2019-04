Caos Libia, dossier dell'intelligence: 6mila profughi pronti a partire per l'Italia

Almeno seimila profughi pronti a imbarcarsi verso l'Italia per sfuggire all'inferno libico, dove infuriano i combattimenti per la conquista di Tripoli: sono i numeri contenuti in un dossier riservato consegnato dall'intelligence al premier Giuseppe Conte. Gli 007, inoltre, sottolineano come la guerra civile possa scatenare una nuova offensiva dei gruppi legati all'Isis.