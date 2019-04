Libia, Giuseppe Conte: "Ad Haftar ho detto 'no' a derive militari | Nuovi migranti libici con il caos a Tripoli"

Per quanto riguarda la posizione dell'Europa, il premier sembra aver trovato un alleato nella Germania. Dopo una telefonata tra il premier e il cancelliere Angela Merkel, quest'ultima si è schierata pubblicamente contro il generale Haftar che è sostenuto invece dalla Francia. "Con la Merkel ci siamo aggiornati sulla crisi - spiega Conte -. Anche lei è molto preoccupata e condivide la nostra linea, lavoreremo insieme per perseguire in ambito europeo una linea comune ed evitare che si proceda in modo disordinato".



Sui retroscena pubblicati da "La Stampa" di un contatto diretto tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il vicepremier libico Maitig, che con la Brigate di Misurata è garante del governo Al Sarraj, il presidente del Consiglio frena: "Il dossier libico lo coordino personalmente da Palazzo Chigi e farò in modo di evitare che si proceda con iniziative che poitrebbero soggettivizzare il conflitto in corso. L'Italia non scommette su un attore o l'altro ma sulla volontà del popolo libico di vivere in pace e godere delle risorse del proprio territorio".



Trenta: "Intervento militare? Non esiste" - Anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha ribadito la posizione di Conte e la necessità che tutto il governo sia unito su questa linea. "La situazione libica è in un momento di crisi. È bene che il governo rimanga unito e tutti i ministri si muovano con intelligenza e compostezza", spiega in un'intervista al Corriere della Sera chiarendo che "se qualcuno pensa a un intervento militare in Libia, posso già dire che non esiste. Non saranno ripetuti gli errori del passato. E non sosterremo alcun ipotetico impegno di altri Paesi. Questo deve essere molto chiaro. Siamo vigili nel monitorare la sicurezza delle nostre aziende, vigili nel coordinare i nostri uomini a Misurata che con l' ospedale da campo offrono sostegno importante alla popolazione locale, ma una Libia bis non esiste". "Stiamo monitorando la situazione e dialoghiamo con tutti i protagonisti sul campo, così come con i partner internazionali. Per questo - sottolinea Trenta - ripeto che non servono prove di forza, non serve fare i duri come vedo fare a qualcuno per avere qualche titolo sui giornali. Serve intelligenza, compostezza, dialogo. E serve avere testa, non la testa dura", facendo riferimento "a chi pensa di giocare in proprio senza rendersi conto della delicatezza del momento. La priorità deve essere quella di tenere in sicurezza il nostro Paese e l' intera area".