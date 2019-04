Libia, Conte: "Emergenza umanitaria, rischio di ricadute sui migranti"

"Non c'è giustificazione a derive militari" - "Non vi sono interessi economici o geopolitici che possano giustificare derive militari ed in ultima analisi il rischio di una guerra civile. La violenza genera violenza, genera ferite che difficilmente si rimarginano e non serve in ultima analisi né gli interessi della popolazione, né quelli della comunità internazionale", afferma Conte nell'audizione alla Camera sulla crisi nel Paese africano. "Non ci possono essere ambiguità e mistificazioni, a maggior ragione in un momento così critico".



"Quadro estremamente fragile e fluido" - "Le informazioni che giungono dal terreno, che risentono di un contesto oggettivamente complesso e soggetto anche a evidenti tentativi di disinformazione e propaganda, descrivono un quadro di situazione estremamente fragile e fluido". "Nel complesso, si registra al momento un certo equilibrio nei rapporti di forza ed alterne vicende sul piano militare, in un quadro tuttavia di crescente intensità e violenza, con l'utilizzo di raid aerei e l'afflusso su entrambi i lati di armamento pesante. La stessa Missione Onu (UNSMIL) ha rilevato con allarme un probabile aggravamento della crisi nelle prossime ore-giorni, in corrispondenza con l'atteso massimo sforzo di Haftar per entrare a Tripoli", spiega Conte.



"Lavoriamo fino all'ultimo per transizione" - "Monitoriamo naturalmente di ora in ora le condizioni di sicurezza nel Paese, ma finché queste ultime ce lo consentiranno intendiamo rimanere al fianco del popolo libico e continuare a lavorare in prima linea per assicurare una transizione sostenibile, forti anche del nostro approccio inclusivo e improntato al profondo rispetto della popolazione libica e del senso di responsabilità".



"Siamo tra i pochi in grado di interloquire" - "Oggettivamente siamo tra i pochi Paesi che possiamo credibilmente interloquire con tutti i principali attori della scena libica", ricorda il premier.