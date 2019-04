Libia, forze di Haftar: "Presa una base a 12 chilometri dal centro Tripoli"

Scontri nel quartiere sud-orientale di Ain Zara erano già stati segnalati fin da sabato, ma senza che nessuna delle due parti avesse potuto dichiararne il controllo. Si tratta del punto più vicino alla centralissima Piazza dei Martiri finora menzionato nella descrizione degli scontri o negli annunci dei portavoce.



Il fronte dei combattimenti comunque non è lineare: ancora martedì sera le milizie che sostengono il premier Fayez Al Sarraj avevano potuto dichiarare il controllo di alcune postazioni.



Ad Ain Zara c'è il centro di detenzione per migranti messo a rischio dai combattimenti e dal quale l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, come annunciato, ha fatto spostare oltre 150 profughi in un struttura più sicura.