Libia, Conte auspica un "cessate il fuoco immediato e il ritiro delle forze Lna"

"Auspichiamo un cessate il fuoco immediato e il ritiro delle forze dell'Lna". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con il vicepremier del Qatar, Mohammed al Thani. Il premier ha sottolineato "la forte preoccupazione per questa deriva militare in Libia, non riteniamo che questa possa essere la soluzione". L'alternativa, ha quindi aggiunto, "è il dialogo politico, unica opzione sostenibile".

"La soluzione politica alla quale abbiamo lavorato è l'unica soluzione plausibile, sostenibile sul terreno", ha proseguito il presidente del Consiglio. "In queste ore la nostra attività diplomatica si è maggiormente intensificata su mia personale iniziativa. Si conferma che in queste ore chi pensava che l'opzione militare potesse favorire una soluzione alla stabilità della Libia in questi giorni e in queste ore è stato smentito".



"Le soluzioni di forza affidate all'uso delle armi - conclude e ribadisce Conte - non portano mai a soluzioni risolutive e sostenibili. La linea del dialogo politico da noi perseguita è l'unica opzione perseguibile".