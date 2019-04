Ministro Trenta: "Se guerra in Libia, migranti diventano rifugiati"

Se in Libia dovesse scoppiare una nuova guerra, "non avremmo migranti ma rifugiati. E i rifugiati si accolgono". A chiarirlo è il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, sottolineando che "chi dice che pensa al possibile attacco in Libia per risolvere il problema dei migranti sta facendo un errore enorme". Anche perché, in quel caso, "le conseguenze in termini di destabilizzazione ricadrebbero soprattutto sull'Italia".