confermata indiscrezione di stampa 4 aprile 2019 10:41 Migranti, Ong Mediterranea: "Il figlio di Tria è uno di noi, salva e ci salva da questo orrore" Con un tweet lʼorganizzazione no-profit conferma il supporto del primogenito del ministro dellʼEconomia nel salvataggio dei 49 profughi imbarcati sulla Mare Jonio: "Non ci poniamo il problema di chi si è parenti"

"E' uno di noi". Arriva a fine giornata la conferma che il figlio 38enne del ministro dell'Economia Giovanni Tria, Stefano Paolo, era lo skipper della barca a vela che ha fatto da supporto alla Mare Jonio della Mediterranea Saving Humans, con capo missione l'ex tuta bianca Stefano Casarini, nel salvataggio dei 49 migranti di metà marzo. Le prime indiscrezioni erano state pubblicate da La Verità, alimentate dal caso Bugno. "Non ci siamo mai posti il problema di chi ognuno di noi sia figlio e parente; Stefano Tria fa quello per cui Mediterranea è nata: salvare e salvarci da questo orrore", è l'annuncio via Twitter della Ong.

Chi è Stefano Paolo TriaCome dunque anticipato da La Verità, Stefano Paolo Tria, studi di cinematografia alle spalle e passione per il mare e l'archeologia, all'arrivo a Lampedusa, a conclusione dell'odissea dei 49 migranti a bordo della Mare Jonio, è stato identificato come secondo skipper della barca a vela Raj, che faceva da supporto nelle operazioni di salvataggio della Mediterranea nel Canale di Sicilia.