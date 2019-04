Tria, il caso Bugno agita i 5 Stelle

Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha causato nuovi mal di pancia al Movimento 5 Stelle. Non bastavano le attese per i decreti attuativi del fondo indennizzo risparmiatori e le perplessità espresse dal titolare del Tesoro sulla commissione banche. I pentastellati ora sarebbero su tutte le furie per il caso della consigliera Claudia Bugno, designata per il board della Stmicroelectronics.