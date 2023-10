Migranti, Mattarella firma il decreto legge: esame al via alla Camera | Macron: "Con Roma contro i trafficanti"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge sui migranti approvato dal Consiglio dei ministri il 27 settembre.

Il provvedimento, che contiene disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, è stato presentato alla Camera, dove avrà inizio l'esame. Il testo mette inoltre in campo alcune misure per il supporto alle politiche di sicurezza e per la funzionalità del ministero dell'Interno. Macron: "Con Roma impegni vincolanti contro i trafficanti".