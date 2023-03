Migranti, Lollobrigida: "In Italia ci sono fino a 500mila posti di lavoro da coprire con gli ingressi regolari"

Mezzo milione di richieste di lavoro Sono infatti già a quota mezzo milione le richieste per entrare e lavorare in Italia nel settore della produzione, nei trasporti, in agricoltura e nel terziario, secondo quanto chiarisce Lollobrigida da Bruxelles. Sul tavolo c'è dunque un piano immigrazione collegiale guidato dalla regia del premier Giorgia Meloni per velocizzare e semplificare i meccanismi: dai rimpatri al sistema di accoglienza, passando per la protezione internazionale e per i procedimenti per l'ingresso regolare degli stranieri.

Immigrazione regolare la risposta a Cutro Davanti alle tante tragedie nel Mediterraneo dovute ai viaggi della disperazione insomma la parola d'ordine per combattere gli scafisti e i rischi di un'ecatombe infinita sembra sia proprio l'immigrazione regolare. Tutto questo, spiega Lollobrigida, "in un contesto italiano nel quale esistono offerte in settori strategici messi in crisi anche da provvedimenti come il reddito di cittadinanza. Abbiamo un piano flussi disatteso da anni che può essere un'occasione per quelli che vogliono venire nel nostro Paese legalmente e in sicurezza".

Formazione professionale nei Paesi di partenza Bisogna dunque, secondo l'esponente FdI, aprire i canali di immigrazione legale in modo "selettivo", avviando nei Paesi di partenza percorsi di formazione professionale, ma anche culturale, per favorire la loro integrazione. Tali provvedimenti, spiega, aiuterebbero a "fermare le partenze e quindi le morti in mare" perché, sottolinea, "non possiamo essere disumani e dire: stanno morendo di fame, scappano per venire qui e io li fermo. No, il problema va risolto a monte". Una risposta a Piantedosi? Lollobrigida nega e dice di non voler "commentare quelle dichiarazioni perché mi sono state riportate, non le ho ascoltate".

"In Italia il lavoro c'è" Quello che sottolinea il ministro è che "in Italia il lavoro c'è, in tanti settori: agricoltura, ma anche edilizia, trasporti, turismo. C'è una richiesta che non riusciamo a colmare sul mercato interno, anche a causa del reddito di cittadinanza che ha aumentato la carenza di persone disponibili a fare determinate attività. La migrazione legale attraverso cui i nostri nonni sono venuti a scavare nelle miniere in Belgio può essere usata anche nelle interlocuzioni con alcune nazioni del Nordafrica da cui provengono oggi molti immigrati clandestini, tipo la Tunisia. I decreti flussi vanno predisposti cercando prima di tutto di esaurire l'offerta interna, per esempio dando la possibilità a chi dice in maniera pretestuoso che l'alternativa al reddito di cittadinanza è andare a rubare".