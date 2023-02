Naufragio Cutro, Piantedosi: tragedia non c'entra con nuove regole

"La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vite dei propri figli" , aveva infatti detto il titolare del Viminale. "Io penso che il messaggio debba essere chiaro: chi scappa da una guerra non deve affidarsi a scafisti senza scrupoli , devono essere politiche responsabili e solidali degli Stati ad offrire la via di uscita al loro dramma", ha quindi precisato Piantedosi, ricordando di essere andato "subito sul luogo della tragedia per testimoniare il cordoglio per le vittime e la vicinanza ai superstiti a nome mio e di tutto il governo".

"Nessun legame tra nuove regole e naufragio" Intervistato dal Corriere della Sera, il ministro ha quindi sottolineato come non ci sia "alcun legame tra le nuove regole e il possibile aumento di morti in mare. Nella rotta presidiata dalle Ong non si è verificato alcun evento che non sia stato adeguatamente fronteggiato da Capitaneria e guardia di finanza".

Piantedosi ha quindi parlato dell'operato del governo, spiegando "che per occuparci concretamente della disperazione delle persone, e non a chiacchiere, così anche da evitare simili naufragi, ci siamo mossi sin dal nostro insediamento intensificando i corridoi umanitari con numeri (617 persone) che mai si erano registrati in un così breve lasso di tempo. In soli due mesi abbiamo anche approvato il decreto flussi che consentirà l'ingresso regolare di 83mila persone".