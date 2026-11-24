© Ansa
Richieste e discussioni, aperture e soluzioni. Si è tenuto a Palazzo Chigi un lungo confronto tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e una delegazione dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), guidata dal presidente e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Al centro della riunione, convocata nell'ambito della conferenza Stato-città e autonomie locali, le richieste dei primi cittadini in vista dell'approvazione della nuova legge di bilancio.
Un lungo confronto
Al termine del vertice, Manfredi ha espresso soddisfazione per il clima riscontrato al tavolo, definendo il colloquio "molto lungo, approfondito e produttivo". Secondo quanto riferito dal presidente di Anci, la premier ha mostrato disponibilità ad ascoltare e ad approfondire nel merito le criticità sollevate dagli amministratori locali: "Ci siamo confrontati entrando nel merito delle questioni che sono a cuore dei sindaci e delle comunità che rappresentiamo in un momento di reale difficoltà - ha sottolineato Manfredi - Abbiamo discusso di quali potevano essere gli interventi da parte del governo per sostenere ulteriormente le nostre politiche urbane e devo dire abbiamo trovato riscontro alle nostre richieste, e quindi una disponibilità della presidente Meloni di approfondire le richieste che abbiamo condiviso".
I temi in risalto
Durante la seduta, i sindaci hanno ribadito la necessità di ottenere maggiori risorse per garantire la tenuta dei bilanci comunali, messi sotto pressione dall'inflazione e dall'aumento delle spese correnti. Tra le priorità sottoposte all'esecutivo figurano il sostegno per fronteggiare il caro energia, i costi per il personale e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali. Particolare attenzione è stata riservata al capitolo del welfare e delle fragilità sociali. Anci ha poi chiesto al governo interventi mirati per potenziare l'assistenza ai minori e il supporto scolastico agli studenti con disabilità, oltre a misure concrete per affrontare l'emergenza abitativa nelle aree urbane, tra "tema casa" e "sostegno agli affitti", così come il rafforzamento della sicurezza nelle città attraverso il sostegno alla polizia locale.
Il nodo condono edilizio
Sul fronte delle ipotesi legate a un eventuale condono edilizio, il presidente Manfredi ha mantenuto una linea prudente, precisando che i Comuni valuteranno la questione ed esprimeranno una posizione ufficiale soltanto qualora dovesse essere presentato un testo concreto. Da questo punto di vista il dialogo tra l'esecutivo e gli enti locali proseguirà sul piano tecnico per verificarne la fattibilità. "Sul condono ne ho sentite talmente tante... La nostra posizione la esprimeremo nel momento in cui sapremo qual è la proposta reale - le parole di Manfredi - È chiaro che non possiamo far ricadere sui comuni problemi decennali e non hanno trovato una risposta nelle procedure fino a oggi obbligate".
"Ci sono margini"
"La premier ha detto che valuterà tutte le opportunità che ci potranno essere e poi ci confronteremo per le vie brevi per cercare di trovare la soluzione migliore". Margini, secondo quanto riportato da Manfredi, "ce ne sono" ed "è stata data disponibilità" nei confronti delle richieste pervenute dai sindaci. Il clima, ha ribadito, "era politicamente sereno, è stato un incontro molto sereno, molto produttivo che è andato nel merito delle questioni".