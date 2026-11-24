Al termine del vertice, Manfredi ha espresso soddisfazione per il clima riscontrato al tavolo, definendo il colloquio "molto lungo, approfondito e produttivo". Secondo quanto riferito dal presidente di Anci, la premier ha mostrato disponibilità ad ascoltare e ad approfondire nel merito le criticità sollevate dagli amministratori locali: "Ci siamo confrontati entrando nel merito delle questioni che sono a cuore dei sindaci e delle comunità che rappresentiamo in un momento di reale difficoltà - ha sottolineato Manfredi - Abbiamo discusso di quali potevano essere gli interventi da parte del governo per sostenere ulteriormente le nostre politiche urbane e devo dire abbiamo trovato riscontro alle nostre richieste, e quindi una disponibilità della presidente Meloni di approfondire le richieste che abbiamo condiviso".