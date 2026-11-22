Dare ai Comuni 180 giorni di tempo (fino a giugno 2027) per esaminare tutte le domande presentate nell'ambito dei tre condoni del 1985, 1994 e 2003, potendo negare il consenso nelle situazioni ritenute non condonabili. E se non arriverà una risposta entro 180 giorni, la sanatoria del bene "sospeso" scatterà automaticamente. È, a quanto si apprende, la proposta dalla Lega agli alleati del centrodestra, affinché possa diventare un emendamento alla manovra condiviso da tutto il governo. È in sostanza la soluzione a cui il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini si riferiva annunciando nei giorni scorsi che avrebbe lavorato per una "una mega operazione di silenzio-assenso".