Per rispondere a queste criticità, Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Fondazione Geometri Italiani e Cassa Geometri hanno presentato al governo e al Parlamento una proposta di modifica di dieci articoli del Testo unico dell'edilizia e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come contributo alla riforma in corso. La proposta punta su tre obiettivi: la certezza sullo stato legittimo, l'uniformità delle regole, con criteri nazionali per variazioni essenziali e tolleranze costruttive, oggi definite in modo molto diverso da Regione a Regione e, infine, sicurezza e tempi certi. La proposta non prevede nuovi oneri per la finanza pubblica, nuovi condoni e non deroga alle norme di sicurezza.