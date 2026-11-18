Edilizia, 132mila pratiche bloccate ogni anno: in gioco 6,7 miliardi di euro di investimenti | Le proposte dei geometri
L'incertezza sullo stato legittimo degli immobili frena lavori e incentivi fiscali, svaluta il patrimonio immobiliare per 14,7 miliardi di euro e penalizza famiglie e professionisti. Ecco le possibili soluzioni
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Ogni anno in Italia circa 132mila pratiche edilizie si fermano per difficoltà nel ricostruire lo stato legittimo degli immobili. Il fenomeno ha un impatto economico rilevante: le pratiche bloccate corrispondono a 6,7 miliardi di euro di investimenti edilizi che non partono. Per lo Stato significa circa 740 milioni di euro di Iva non incassata; per i professionisti, circa 330 milioni di euro di consulenze che non vengono realizzate. Si stima inoltre in 14,7 miliardi di euro il valore del patrimonio immobiliare svalutato perché la sua situazione edilizia non può essere ricostruita o definita con certezza. I dati sono di una ricerca del Centro Studi della Fondazione Geometri Italiani, realizzata con Smart Land e Cgia Mestre su un campione di oltre 12mila geometri e mille famiglie.
I dati
L'incertezza ricade soprattutto sulle famiglie. Il 77% dei proprietari ha fatto verificare almeno una volta l'immobile da un tecnico, ma per un quarto la verifica è datata e per circa un immobile su cinque non risulta una verifica professionale certa o recente. Per metà dei proprietari, eventuali carenze documentali o urbanistiche inciderebbero abbastanza o molto sulla decisione di avviare lavori.
Il 30% delle famiglie avrebbe voluto utilizzare gli incentivi fiscali per la casa senza riuscirci, una quota che sale al 42% al Sud e al 40% nelle Isole. Tra le cause, il 22% indica regole cambiate troppo spesso e il 18% scadenze troppo ravvicinate. Con incentivi stabili e definiti su più anni, il 66% dei proprietari si dice propenso ad avviare interventi. Il passaggio generazionale La questione assumerà un peso crescente con il passaggio generazionale.
Gli over 70 detengono circa 2.720 miliardi di euro del patrimonio immobiliare italiano, una quota destinata a passare di mano nei prossimi decenni. Chi attende un'eredità è soprattutto giovane: il 63% ha meno di 45 anni e il 46% vorrebbe andare a vivere nell'immobile ereditato, mentre il 27% lo farebbe solo dopo una ristrutturazione.
Saranno però case spesso datate: il 57% delle abitazioni italiane è stato costruito prima del 1967. Per i nuovi proprietari ricostruire la storia edilizia dell'immobile - titoli, varianti, difformità e regolarizzazioni - potrà diventare ancora più difficile, con il rischio di frenare interventi di recupero, efficientamento energetico e messa in sicurezza.
La proposta dei geometri
Per rispondere a queste criticità, Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Fondazione Geometri Italiani e Cassa Geometri hanno presentato al governo e al Parlamento una proposta di modifica di dieci articoli del Testo unico dell'edilizia e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come contributo alla riforma in corso. La proposta punta su tre obiettivi: la certezza sullo stato legittimo, l'uniformità delle regole, con criteri nazionali per variazioni essenziali e tolleranze costruttive, oggi definite in modo molto diverso da Regione a Regione e, infine, sicurezza e tempi certi. La proposta non prevede nuovi oneri per la finanza pubblica, nuovi condoni e non deroga alle norme di sicurezza.