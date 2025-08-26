L'ambasciata russa in Italia contro Abodi: "Tra noi e Israele due pesi e due misure"

A margine del Meeting di Rimini, il ministro Abodi è stato interpellato sulla proposta di escludere gli atleti israeliani dalle competizioni internazionali per fare pressioni sullo Stato ebraico. "Penso che questa sia la fase nella quale le diplomazie devono essere sempre più incisive - ha spiegato -. Mi auguro che lo sport possa svolgere ulteriormente questa funzione. Peraltro bisogna avere una visione ampia della cronaca, dei fatti che sono sconvolgenti, dolorosi, tolgono il respiro". E ancora: in caso di esclusione degli atleti israeliani, "credo che si farebbe un ulteriore passo indietro rispetto alla funzione dello sport che deve unire piuttosto che dividere". A chi ha però ricordato che gli atleti russi sono stati esclusi, Abodi ha risposto che quello della Russia "è stato un fatto molto più cruento, molto più aggressivo, che ha inciso sulla sovranità di una nazione che doveva essere sostenuta e difesa".