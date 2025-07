Annullato il concerto di Valery Gergiev nella Reggia di Caserta: cancellato l'evento del direttore d'orchestra filo-Putin

Ad alimentare la polemica contro l'artista russo c'è anche un'opera di Prokofiev, diretta da Gergiev, in programma al teatro di Mosca Boshoi che ha a capo proprio il maestro: l'allestimento prevede infatti una serie di gigantografie in cui si traccia un parallelo tra la guerra al nazifascismo e l'attuale conflitto in Ucraina presentato come una lotta per la libertà delle popolazioni del Donbass.