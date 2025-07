Gergiev alla Reggia di Caserta, il direttore d'orchestra filo-Putin torna a esibirsi in Italia: è polemica

Europa Radicale ha annunciato di aver acquistato i biglietti del concerto di Gergiev "per contestare da dentro questa infamia filo-putiniana". "De Luca - si legge in una nota - deve annullare il concerto, altrimenti sarà come un insulto ai morti civili ucraini. Ospitare Gergiev, che era d'accordo con l'invasione della Crimea nel 2014 e non ha mai condannato l'invasione dell'Ucraina, è un atto di irresponsabilità istituzionale. Gergiev è stato 'bandito' in Occidente dal 24 febbraio 2022 non perché è un artista, ma perché è un uomo di potere legato alla leadership russa e al suo progetto imperialista. New York Times e Bbc hanno parlato del ritorno in Italia, e in Occidente, di Gergiev. L'Italia non si dimostri, ancora una volta, il ventre molle che apre le sue porte al putinismo".