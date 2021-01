Crisi di governo, Pd: "In Aula ognuno si assuma le proprie responsabilità" | Renzi: "Al Senato non hanno i numeri"

L'obiettivo è quello di raggiungere quota 161 al Senato . Ma con il passare delle ore, per il premier Conte la situazione resta difficile. Il Pd parla di "rischi di aprire scenari imprevedibili" e invita i protagonisti a ad affrontare in sede parlamentare le proprie responsabilità. L' Udc si sfila dalle trattative per la ricerca dei responsabili: "Non ci prestiamo a giochi di palazzo e stiamo nel Centrodestra". Renzi ai suoi: "Al Senato Iv decisiva, non hanno i numeri".

I Dem: "Il prezzo della crisi è immenso" Al momento in Senato i numeri viaggiano attorno a quota 154, lontano quindi da quella maggioranza assoluta che permetterebbe al premier Giuseppe Conte di uscire da Palazzo Madama più forte di prima. Pd e M5S sono in stato d'allarme. "Ci serve un patto di legislatura e una maggioranza politica", sottolinea la vicepresidente Dem Debora Serracchiani alla vigilia della direzione del partito che, domenica in mattinata, riunirà Nicola Zingaretti. E, in una nota, il Pd ribadisce la sua preoccupazione: "Il prezzo della crisi è immenso, in Aula tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità per salvaguardare gli interessi del Paese".

L'Udc si sfila dalle trattative La caccia ai responsabili subisce una forte frenata con l'Udc che decide di sfilarsi, dopo le pressioni del centrodestra. Allo stesso tempo Iv con la scelta di astenersi sembra reggere l'urto. Finora nessuna defezione è stata registrata al Senato anche se, in maggioranza, c'è un certo ottimismo sul fatto che, qualcun'altro, oltre a De Filippo, dirà addio a Matteo Renzi. L'ex premier, riunendo nuovamente i parlamentari nel pomeriggio, prova a serrare ranghi. "Al Senato i 18 senatori saranno decisivi visto che la maggioranza al momento è tra 150 e 152", sottolinea.

I Cinquestelle compatti attorno a Conte Allo stesso tempo anche nel M5S la fibrillazione è altissima. Vito Crimi e Alfonso Bonafede, dopo aver riunito i direttivi di Camera e Senato, ribadiscono la loro compattezza attorno a Conte e il "no" a Renzi. Ma, in una fronda del Movimento, emergono i dubbi sul mantenere il veto totale ad Iv. E c'è chi addirittura avrebbe consigliato a Conte di tenere un'informativa e non delle comunicazioni, evitando così il voto. "Se ottiene dieci voti in meno di 161 il centrodestra farà fuoco e fiamme", sottolinea una fonte di primo piano del Movimento. Ma il piano di Conte resta quello di ieri: andare in Aula, ottenere anche solo una maggioranza relativa e poi aprire il tavolo per il programma da governo e, probabilmente, anche il rimpasto.