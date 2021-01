Governo, vertice nel centrodestra: "Uniti e compatti per costruire un'alternativa forte"

"Spettacolo offensivo" - "Mentre l'ex maggioranza mette in scena uno spettacolo offensivo per migliaia di italiani che soffrono per le conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia, il centrodestra lavora concretamente ai contenuti", si legge in una nota dopo il vertice di Milano.

Da Salvini un no a Renzi - "Da mercoledì, se non hanno i numeri, noi saremo in grado di prenderci le nostre responsabilità. Stiamo già ragionando di progetto e squadra alternativi a questa sinistra che mettano al centro lo sviluppo e la crescita", ha detto Salvini. Nessuno spazio, eventualmente, per Italia Viva: "No, da Renzi mi separa il mondo".

Sì ai Ristori, nessun contatto com Pd e M5s - In ogni caso, "annunciamo fin da adesso che voteremo "Sì" al decreto Ristori e allo scostamento di bilancio, perché sono soldi per famiglie e imprese", ha aggiunto Salvini. Pe ril resto "noi non stiamo cercando nessuno e non abbiamo niente da promettere a nessuno. Mi metto nei panni di qualcuno che è stato eletto nel nome del cambiamento e della trasparenza e che poi si vede dipendere da Mastella, da Tabacci e dalla vecchia politica. Noi, a differenza di Conte, non stiamo cercando nessuno", ha spiegato in riferiemnto a possibili contatti con Pd e M5s.

Salvini: "Berlusconi tonico e in forma" - "Come ho trovato Silvio Berlusconi? Bene, era collegato da remoto come Giorgia Meloni e Lorenzo Cesa. Ha partecipato e contribuito come tutti gli altri. Mi sembrava assolutamente tonico e in forma nonostante il pareggio del Monza", ha aggiunto Salvini.

Berlusconi: "Da sinistra spettacolo deludente" - Silvio Berlusconi, infatti, ha partecipato in videoconferenza al vertice del centrodestra che si è tenuto a Milano, nella sede della Lega, tra Salvini, Tajani, Toti e Lupi. "La nostra coalizione è unita e compatta", ha detto il leader di Forza Italia commentando il futuro incerto dell'attuale maggioranza. "La sinistra ha messo in scena uno spettacolo deludente per migliaia di italiani che soffrono per le conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia", ha aggiunto.

Tajani: "Elezioni ultima ipotesi possibile" - Nel caso in cui Giuseppe Conte non dovesse ottenere la fiducia delle Camere, "le elezioni sono l'ultima delle ipotesi possibili. Un governo di centrodestra sarebbe una possibilità perché secondo noi ci sarebbero anche i numeri". Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, al termine del vertice del centrodestra nella sede della Lega a Milano.