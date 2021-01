Governo, Mastella a Tgcom24: "Io né pilastro né costruttore, su questa crisi sono molto diffidente"

"Ho visto, ho dato consigli, ora non do più consigli. Perché a chi tentavo di consigliare per costruire qualcosa di serio per il Paese, che mai come in questo momento, in mancanza di vaccini, con la variante inglese che aumenta, moralmente non era serio aprire crisi di governo. Però, sto scoprendo negli ultimi momenti che io magari tentavo di mettere qualche mattone, altri a togliere i mattoni, quindi se la vedessero loro. Io non sono interessato a nulla. Tranne a fare il sindaco di Benevento", sottolinea Mastella.

"Il movimento Meglio Noi per l'Italia ci sarà. Quindi su questo, è l’unica cosa che faccio. Il resto non faccio più nulla. Di questo mi occupo al momento, e di fare il sindaco di Benevento, nient'altro. Perché c’è qualcosa che mi lascia sospetto. Come diceva il nonno, se una cosa è sospetta resto diffidente. E molte cose mi diffidano. Quindi se la vedano loro, voglio dire, hanno fatto il governo, qualcuno è uscito. Davvero, io non sono interessato a nulla, né il capo, né il vicecapo. Non so nulla di nulla di nulla", conclude.