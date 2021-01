Governo, Calenda: "Mastella mi ha offerto l'appoggio del Pd a Roma se sostengo Conte" | La replica: "Squallido"

Tgcom24

"Tu appoggi Conte e il Pd appoggia te a Roma". E' quanto avrebbe detto Clemente Mastella a Carlo Calenda, secondo quanto denunciato dallo stesso leader di Azione. "Considero questa offerta un insulto personale e un dato politico rilevante per capire il quadro di degrado in cui versiamo", aggiunge Calenda. Immediata la replica di Mastella: "Sei squallido. Ti ho telefonato per chiederti cosa facevi e mi hai detto che eri contro Renzi. Allora sei per il Pd? No, mi hai risposto: 'Il Pd mi dovrà scegliere per forza come candidato sindaco'. Poi hai aggiunto: 'Ne parlo'".