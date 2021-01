Governo, Di Maio: "Credo che ci siano costruttori anche tra i parlamentari Italia Viva"

IPA

"Credo che ci siano dei costruttori anche tra i parlamentari di Italia Viva". E' quanto afferma il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aggiungendo: "Credo che se Conte si presenta in Parlamento per spiegare il nostro progetto per i prossimi due anni, ci saranno tante persone che vorranno condividerlo. E penso, al di là delle persone, che questa sia l'occasione per rilanciare l'azione di governo". E su Matteo Renzi dichiara: "E' inaffidabile".