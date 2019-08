Governo, Di Maio: "Salvini si è pentito ma ormai la frittata è fatta, noi restiamo al fianco di Conte"

"Salvini ora è pentito, ma ormai la frittata è fatta. Ognuno è artefice del proprio destino. Buona fortuna". Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, precisando che il leader della Lega "di punto in bianco ha deciso di far cadere il governo. Quindi è inutile che ora sbraiti, è colpa sua se ci troviamo in questa situazione. Il 20 agosto noi ministri M5s saremo al fianco di Conte per sostenerlo contro la sfiducia della Lega".