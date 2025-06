Giorgia Meloni: "Taglio delle tasse per il ceto medio, ora serve equità"

Rivolgendosi direttamente ai commercialisti, Meloni ha poi detto: "Caro presidente De Nuccio, cari commercialisti, in questi anni noi abbiamo dimostrato che se lavoriamo insieme, se la politica ha l'umiltà di ascoltare le categorie, se si assume poi la responsabilità, come le deve essere proprio, di fare sintesi, allora è possibile ottenere grandi risultati per consegnare a chi verrà dopo di noi un'Italia migliore di come l'abbiamo trovata. Una nazione più giusta, più forte, più consapevole di quello che rappresenta, di quello che è in grado di esprimere delle potenzialità che può liberare. Perché l'Italia è e rimane una grande nazione: spetta a ognuno di noi fare la propria parte per restituirle il posto da protagonista che merita".