Giorgia Meloni in Etiopia, faro su migranti e cooperazione economica

Tra i temi al centro degli incontri il rafforzamento delle relazioni bilaterali, migranti, cooperazione economica , sviluppo delle partnership commerciali. La visita della premier in Etiopia è la prima di un capo di governo occidentale dalla cessazione delle ostilità in Tigray.

La visita era in preparazione da febbraio, quando lo stesso premier aveva annunciato al primo ministro etiope Abiy Ahmed, a Palazzo Chigi, l'intenzione di organizzare una missione, e si inquadra in quel Piano Mattei di sostegno allo sviluppo "non predatorio" ai Paesi africani, al centro della politica estera del governo. In chiave energetica ma, soprattutto, in chiave migratoria.

A quella di Meloni seguirà anche una missione imprenditoriale,come promesso nel bilaterale a Roma, proprio per sostenere l'Etiopia nel programma di riforme e di trasformazione economica, mettendo a disposizione, spiegano dall'esecutivo, la competenza delle imprese italiane e favorendo il re-impegno nei fori competenti.