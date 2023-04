Giorgia Meloni incontra Pedro Sanchez: "Molte le convergenze tra Italia e Spagna"

Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez.

"Molte le convergenze tra Italia e Spagna: un rapporto particolarmente importane in vista della presidenza spagnola del Consiglio europeo. C'è la necessità che l'Europa dia risposte efficaci e immediate", ha detto il premier. La Meloni ha poi aggiunto che i due Paesi intendono rafforzare il loro partenariato strategico che "in questi anni" ha dato ampie soddisfazioni.